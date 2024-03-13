Австрія висилає двох російських дипломатів і оголошує їх персонами нон грата

Австрія висилає з країни двох російських дипломатів та оголошує їх персонами нон грата згідно зі статтею 9 Віденської конвенції.

Про це йдеться у відповіді австрійського МЗС на запит газети Heute. Ще про це пише Reuters.

Дипломати мають покинути територію Австрії до 19 березня включно. Їх звинувачують у діях, несумісними з їхнім дипломатичним статусом. У посольстві рф в Австрії рішенням обурилися й заявили, що їм не надали доказів порушення дипломатами Віденської конвенції.

Газета Heute пише, що такий крок МЗС Австрії ухвалило після повідомлень у медіа про те, що росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності. Журналісти стверджують, що 23 дипломати, акредитовані при російському посольстві, в останні роки були залучені до розвідувальної діяльності. А колишня голова австрійського МЗС Карін Кнайсль, яка нині живе в росії, нібито мала допомагати в отриманні інформації з відомства, яке раніше очолювала.