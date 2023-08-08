Колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка у 2018 році запросила на своє весілля президента росії путіна і танцювала з ним вальс, переїхала до села Петрушово в Рязанській області.

Про це пише видання «Вид сбоку», журналісти якого зустрілися з Кнайсль.

Кнайсль була міністром у 2017—2019 роках. У 2018 році на весілля путін подарував молодятам картину, масловижималку та самовар. В австрійському уряді чиновниця представляла праву Партію свободи, яка виступала за покращення відносин із росією. У липні 2022 року вона розповіла The Washington Post, що залишила Австрію через прогрози.

Кнайсль заявила, що її «ніде не приймали», тому вона вирішила поїхати до Лівану, бо знала арабську. У росії їй допомогли знайти житло знайомі. Скільки вона житиме в рф, Кнайсль ще не знає, але принаймні місяць точно.

За її словами, у березні цього року вона почала працювати в центрі G.O.R.K.I. («Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку росії») при СПбГУ. На сайті університету Кнайсль вказана керівником центру.