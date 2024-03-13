На аукціон виставлять лист Толкіна, який письменник відправив на Різдво маленькому шанувальнику

На аукціон Hanson Ross виставлять лист британського письменника Джона Толкіна, автора книг «Гобіт» і «Володар перснів». Цей лист він надіслав маленькому шанувальнику на Різдво 1961 року, його орієнтовна ціна — $10—13 тисяч. Торги проведуть 12 квітня.

Про це пише BBC.

Крістофер Говард отримав лист від Толкіна на Різдво у 1961 році, коли йому було 8 років. Він був великим шанувальником «Гобіта» і хотів дізнатися, чи написав Толкін ще якісь книжки, сповнені таких захопливих пригод.

Письменник відповів 28 грудня й подякував за листа, а ще переніс хлопчика прямісінько у вигадане Середземʼя.

У листі Толкін вибачився, що не відправив лист до Різдва, але побажав хлопчику щасливого Нового року. Письменник ретельно відповів на кожен пункт листа хлопчика, згадав його молодшого брата Нікі, персонажів «Гобіта» і детально розповів про свою іншу книгу — «Володар перснів». Попри те, що письменник був зайнятою людиною, він знайшов час на те, щоб відповісти маленькому шанувальнику.

Говард додав, що був надзвичайно схвильований, коли отримав листа. Він зберігав цей лист у коробці для сувенірів понад 60 років, перш ніж вирішив його продати.