На Черкащині заарештували чотири гелікоптери й два літаки кримських підприємців

У Черкаській області прокурори заарештували чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців, які причетні до фінансування війни росії проти України.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Ідеться про чотири Мі-2 (МіІ-2) і два Ан-2 (Antonov-2).

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У лютому 2024 року про підозру повідомили девʼятьом українським підприємцям, які зареєстровані на території АР Крим. Щоб заблокувати їхні рухомі активи й уникнути перереєстрації на підставних осіб, за клопотанням прокурора арешт наклали на гелікоптери й літаки.

Також арешт наклали на майно і корпоративні права підприємців, загалом на понад 35 мільйонів гривень. Підозрюваним інкримінували підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Слідчі встановили, що бізнесмени переоформили свої підприємства після анексії півострова, як того вимагає законодавство рф. Наразі вони продовжують платити податки в росію.