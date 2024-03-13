Кабмін збільшив соцдопомогу дітям загиблих захисників-добровольців

З 1 квітня в Україні підвищать розмір виплати з 2 361 до 7 800 гривень на одного неповнолітнього і до 6 100 гривень на кожного, якщо в сімʼї двоє і більше дітей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Ідеться про дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України з числа людей, які добровільно брали участь в обороні країни й не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад.

Це дає змогу вже з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплат. Зміни ініціювали за результатами робочих зустрічей з родинами загиблих.

«Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у звʼязку зі втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах. Тому рішення уряду — це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які стали на захист держави після 24 лютого 2022 року, отримували менші виплати, ніж інші діти загиблих захисників», — повідомив в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.