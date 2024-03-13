Генштаб: Сили оборони України відбили атаки окупантів на семи напрямках

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення між українським і російським військами. Окупанти втратили пʼять танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Оборонці України відбили атаки ворога на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському і Херсонському напрямках.

Найактивніше російські окупанти штурмували на Авдіївському напрямку, де українські захисники відбили 26 атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке і Первомайське Донецької області.

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по девʼяти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Підрозділи ракетних військ ударили по трьох районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів і двох засобах ППО противника.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Тим часом окупанти завдали 84 авіаційних і десять ракетних ударів, здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях військових і по населених пунктах.