У Сумах російський дрон влучив у будинок — є загиблі

Російський ударний дрон Shahed влучив у пʼятиповерхівку в Сумах під ранок 13 березня.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
За попередньою інформацією, є загиблі. Їхня кількість уточнюється. З-під завалів дістали десять людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості.
Через влучання безпілотника зруйновані 15 квартир, ще 15 пошкоджені. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
- Напередодні ввечері росіяни поцілили ракетою по багатоповерхівці у Кривому Розі. Там загинули три людини, ще 44 постраждали.