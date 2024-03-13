У Сумах російський дрон влучив у будинок — є загиблі

Російський ударний дрон Shahed влучив у пʼятиповерхівку в Сумах під ранок 13 березня.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За попередньою інформацією, є загиблі. Їхня кількість уточнюється. З-під завалів дістали десять людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості.

Через влучання безпілотника зруйновані 15 квартир, ще 15 пошкоджені. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Сумська ОВА