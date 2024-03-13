Нацрада України просить Disney показати світу нагородження «Оскаром» фільму «20 днів у Маріуполі»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до керівництва Walt Disney Company з проханням створити й розповсюдити оновлену міжнародну версію відео церемонії «Оскар», в якій був би фрагмент із нагородженням українського фільму «20 днів у Маріуполі».

Звернення адресували генеральному директору Disney Бобу Айгеру. В Нацраді зазначили, що українці з величезним підйомом зустріли новину про визнання стрічки «20 днів у Маріуполі» переможцем у номінації «Найкращий документальний фільм», а промову режисера фільму Мстислава Чернова цитували майже всі медіа у демократичних країнах.

«Сьогодні всі демократії світу підтримують будь-яку можливість протистояти воєнній агресії, що загрожує мирному світовому порядку. У цей момент ваш персонал ухвалює видалити частину церемонії, де журналісти отримують нагороду за повнометражну документальну стрічку, яка розповідає про жахи й нелюдську жорстокість війни! І цей момент, який викликав колосальну емоцію в залі кінотеатру «Долбі» і в численних дописах у інтернеті, не побачать глядачі у багатьох країнах Східної півкулі і ті, хто дивитиметься церемонію у подальших численних показах», — написали в Нацраді.

«Нам важко повірити, що таке рішення персоналу студії може бути політично вмотивованим рішенням, погодженим керівництвом компанії. Ми також уже знайомі з поясненнями студії про попереднє планування скороченої версії та гадаємо, що воно цілком могло би бути лише попереднім. Також з розумінням ставимося до рішення українського суспільного мовника продемонструвати в Україні цей епізод — це має особливе значення в нашій країні, охопленій смертельним вогнем ворожих бомбардувань», — додали в Нацраді.

Що сталося

11 березня 2024 року документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що отримала премію «Оскар». Фільм визнали найкращою повнометражною документальною стрічкою.

Цьогоріч церемонію кінопремії транслювало «Суспільне». Увечері 11 березня був запланований показ міжнародної скороченої версії, проте після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів там відсутнє.

«Суспільне» висловило обурення організаторам цьогорічної премії «Оскар» The Walt Disney Company Limited. Виконавчий продюсер телеканалу «Суспільне Культура» Лукʼян Галкін зазначив, що минулого року в цій же номінації перемогу здобула стрічка про російського політика Олексія Навального. Перемогу фільму «Навальний» показали в скороченій версії, як і політичну промову його дружини Юлії, яка тоді отримувала нагороду.

Disney на запит Української служби «Голосу Америки» пояснила, що перемогу «20 днів у Маріуполі» не включили в міжнародну телеверсію премії «Оскар» насамперед через часові обмеження, які передбачають, що коротка версія шоу має тривати 90 хвилин. Представники Disney написали, що вибір номінацій для скороченої версії визначили ще за кілька тижнів до церемонії.