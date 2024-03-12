Україна вироблятиме роботизовані платформи. Вони можуть знищувати ворожі позиції та забирати поранених

В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Їхня голова мета — мінімізувати участь людини на полі бою.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На полігоні випробували понад 50 роботизованих комплексів — це платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран FEDOROV / Telegram

Ці комплекси допоможуть зберігати життя і здоровʼя українських воїнів. Вони також можуть змінити перебіг війни, як це вже зробили дрони. Федоров називає це «асиметричною відповіддю на кількісну перевагу ворога». За кілька місяців комплекси будуть на полі бою.