Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $337 мільйонів. До нього увійдуть артилерійські установки Caesar, самохідні 120-мм міномети та 155-мм боєприпаси.

Про це пише пресслужба данського уряду.

Зазначається, що гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди — у співпраці з Естонією та Чехією.

«Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми робимо суттєвий внесок у боротьбу за свободу України. Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і надсилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті», — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Це вже 16-й пакет військової допомоги від Данії для підтримки України.