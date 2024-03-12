СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ росії. Вона діяла під прикриттям УПЦ МП

Служба безпеки України знешкодила в Києві агентурну мережу Федеральної служби безпеки росії, що діяла під прикриттям УПЦ МП. Її учасників звинувачують у дестабілізації ситуації в Україні та поширенні релігійної ворожнечі.
Про це пише СБУ.
СБУ стверджує, що викрила понад 15 учасників угруповання, уже затримали чотирьох підозрюваних. Серед них — один з очільників столичного храму УПЦ (МП).
Це одна із найбільших мереж ФСБ, що діяли в Україні з початку повномасштабного вторгнення. За версією СБУ, вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також постійний звʼязок із найбільшими російськими медіа, які одразу підхоплювали «потрібні» наративи.
За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Його звинувачують у поширенні матеріалів, в яких він закликав до міжконфесійної ворожнечі та виправдовував війну рф проти України. Для цього підозрюваний, за версією СБУ, особисто інструктував інших учасників організації — вони діяли під виглядом політекспертів.
Підозрювані поширювали свої відео через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також у Facebook і на офіційних сайтах різних єпархій УПЦ (МП).
Під час обшуків СБУ знайшла мобільні телефони та комп’ютерну техніку підозрюваних. Чотирьом затриманим і десятьом учасникам організації повідомили про підозри за:
- державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану;
- колабораціонізм;
- створення та участь у злочинній організації;
- розпалювання релігійної ворожнечі;
- виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України.
Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.