Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох напрямках

Польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямками пунктів пропуску «Шегині», «Ягодин», «Угринів» та «Устилуг».

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Крім того, у напрямку пунктів пропуску «Ягодин» і «Шегині» фермери пропускають вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну — за минулу добу це 50 і 30 машин відповідно.

За словами Демченка, станом на ранок вівторка на цих напрямках у чергах на території Польщі загалом перебувають 1 500 вантажівок, найбільше — навпроти пункту пропуску «Ягодин».

Речник нагадав, що в ніч проти 9 березня польські фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску «Корчова — Краківець», однак це, найімовірніше, тимчасово, адже з 13 березня вони планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок — приблизно 500 вантажівок.

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав Демченко.