У російському Іванові під час навчального польоту впав військово-транспортний літак Іл-76

У російському місті Іваново поблизу аеродрому впав військово-транспортний літак. Імовірно, це Іл-76.

На кадрах, які публікують у мережі, видно, що в літака під час польоту загорівся один із правих двигунів. Він начебто не зміг долетіти до смуги аеродрому «Північний» і впав у районі місцевого цвинтаря.

На борту літака, що зазнав трощі, було 15 людей. Літак виконував навчальний політ.

За даними Baza, він злетів з аеродрому «Північний» і пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту у літака спалахнув двигун.

За попередніми даними, пілот намагався дотягнути до аеродрому, але коли зрозумів, що не зможе цього зробити, почав відхиляти літак від житлової забудови. Після цього літак упав у лісосмузі в районі цвинтаря біля військового аеродрому, де базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.