Опитування: Більшість українців проти російської мови в офіційному спілкуванні

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїньке опитування громадської думки про статус російської мови в Україні. Загалом 81% українців бажають або усунути російську мову з офіційного спілкування на всій території країни, або проти її використання у своїй області.

Про це йдеться у пресрелізі КМІС.

Станом на лютий 2024 року 66% українців вважають, що російську мову потрібно усунити з офіційного спілкування. Ще 24% думають, що російська мова може стати офіційною в регіонах, де більшість людей хочуть цього. Проте серед них 15% проти того, аби російська була офіційною в їхній області. Водночас 3% виступають за надання російській статусу другої державної.

КМІС

«Ще на початку 2000-х років (насправді і пізніше) українська мова в багатьох асоціювалася з мовою старших людей і людей із сільської місцевості (мова «бабусь і дідусів»). Зараз ми бачимо, що найбільше наполягають на єдиному державному і офіційному статусі української мови наймолодші українці», — додав виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводили з 17 до 23 лютого 2024 року. У ньому взяли участь 1 052 респонденти з усіх областей України, крім тимчасово окупованого АР Крим. Мешканці окупованих населених пунктів в інших регіонах теж не змогли пройти опитування, бо російські окупанти відключили там телефонний звʼязок.