СБУ затримала російського агента, який намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті.

Під час спецоперації вдалось затримати агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

Зловмисником виявився чинний військовослужбовець української армії. Він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили звʼязок зрадника з російською спецслужбою і покроково задокументували його підривну діяльність проти України.

Це дозволило затримати агента на етапі підготовки до диверсії. Також СБУ встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання — розвідував для ФСБ місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

За даними слідства, фігуранта завербували через батьків, які проживають на тимчасово окупованій Луганщині.

Загарбники викрали родичів чоловіка просто з їхнього помешкання, а потім увʼязнили до місцевої російської катівні. Там їх піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили сина працювати на користь країни-агресора.

Подальша комунікація між зрадником та його російським «куратором» відбувалась через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення.