Легіон «Свобода Росії» перейшов кордон з рф на танках. Бої тривають у Курській та Бєлгородській областях

Легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон вранці 12 березня опублікували відео, в яких заявили, що зайшли на територію рф. Легіон показав, як танки перетнули кордон.

Прорив відбувся в Курській області в районі селища Тьоткіне і в Бєлгородській області в районі селищ Горьківський і Лозова Рудка. Наразі там тривають бої. За даними місцевих Telegram-каналів, частина сил добровольців зайшла в населені пункти.

Губернатор Курської області області Роман Старовойт заявив, що в Тьоткіному є поранені. Він каже про обстріл селища і про спробу диверсійних груп пробитися в населений пункт. Старовойт запевняє, що атаку відбили.

Тим часом легіон опублікував відео знищення ворожого БТР, стверджуючи, що це відбулося саме в Тьоткіному.

У операції також бере участь «Руський добровольчий корпус». Він опублікував відео з підписом «РДК знову на вістрі атаки», але не вказав, де саме задіяні бійці.