Розвідка США: Росія втратила майже 300 тисяч бійців і отримала перевагу від затягування допомоги Україні

Розвідка США опублікувала щорічну оцінку загроз від американської розвідуальної спільноти. Там ідеться, зокрема, про російсько-українську війну.

За час повномасштабної війни російське військо втратило 300 тисяч бійців загиблими й пораненими. Це приблизні втрати, розраховані американською розвідкою. Водночас вони є більшими, ніж будь-які інші з часів Другої світової війни.

«Глухий кут» у війні сприяє стратегічним військовим перевагам росії, завдяки чому її імпульс збільшується. Російська оборонна промисловість значно нарощує виробництво арсеналу далекобійної ударної зброї, артилерійських боєприпасів та інших засобів, які дозволять їй вести тривалу війну високої інтенсивності. Також Кремль виграє від невизначеності щодо майбутнього західної військової допомоги України.

Утім, відсутність швидких і суттєвих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами по росії викликають занепокоєння в розвідки США, що путін може застосувати ядерну зброю. Рф продовжує модернізовувати свій потенціал ядерної зброї.