У МЗС України відреагували на чергові заклики Папи Римського до мирних переговорів з росією

Міністерство закордонних справ України запросило до себе Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса у відповідь на останнє висловлювання Папи Римського Франциска про «білий прапор» і війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

У відомстві зазначили, що Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами понтифіка щодо «білого прапора» та необхідності «проявити хоробрість і вести переговори» з агресором.

«Замість закликів, що легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного обʼєднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви», — наголосили у МЗС.

У відомстві зауважили, що Україна, як ніхто інший, прагне миру, однак він має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

Що сталося

Днями почало ширитися висловлювання Папи Римського Франциска про те, що «ті, хто думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, — сильніші».

Про це Папа Римський заявив у інтервʼю, фрагмент котрого оприлюднив швейцарський мовник RSI. Журналіст поставив Франциску запитання: «В Україні є ті, хто закликає до сміливості здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це дасть легітимність тому, хто має більшу силу. Що ви думаєте про це?»

«Слово «вести переговори» — сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, що виступила б посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього», — додав понтифік після того, як сказав про «сміливість підняти білий прапор».

У Ватикані пояснили, що Папа Римський не мав на увазі капітуляцію України перед росією. Там зазначили, що насправді Франциск ужив словосполучення «білий прапор», повторивши його за журналістом, і мав на увазі припинення ворожнечі, перемирʼя завдяки переговорам.