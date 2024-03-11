У ЄС запускають цифровий гаманець — Україна долучається

Європейський парламент проголосував за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації — EUDI.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Держави — учасники консорціуму POTENTIAL тепер мають продемонструвати свої національні гаманці ЄС упродовж двох років, а тестування прототипів завершити до квітня 2025 року.

Україна — єдина країна в складі консорціуму без членства в ЄС, яка активно бере участь у формуванні майбутньої електронної ідентифікації в ЄС.

Команда Мінцифри бере участь у пілотному проєкті Євросоюзу, де тестуватимуть транскордонну взаємодію «Дії».

«Дія» — це український цифровий гаманець, тому коли в ЄС запустять пілот цифрового гаманця, українці зможуть там використовувати «Дію», а європейці — свої цифрові гаманці в Україні.

Цифрові гаманці дають можливість онлайн відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом і отримувати електронні медичні рецепти.