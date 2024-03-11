Канада досі не передала Україні обіцяний NASAMS через фінансову затримку з боку США

Канада ще не передала Україні обіцяний зенітний ракетний комплекс NASAMS, оскільки їй не вистачає коштів від США.

Про це повідомляє видання Edmonton Journal.

Торік Канада виділила кошти на придбання зенітного ракетного комплексу NASAMS, уклавши контракт зі США. Але коаліційна закупівля нині в підвішеному стані через внутрішні проблеми США у питаннях розподілу фінансів.

«Американці повинні забезпечити фінансування, щоб завершити контракти з виробником Kongsberg Defense and Aerospace», — сказав канадський міністр оборони Білл Блер.

За його словами, без цієї угоди, знадобилися б роки на звичайний процес закупівель. Вартість замовлення оцінюють у $406 мільйонів.

«Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американська сторона зіткнулася з деякими проблемами у своєму фінансуванні», — констатував Блер.

NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах. CША передали Україні дві такі системи й оплатили виробництво ще шести.