Орбан: Трамп не дасть «ні копійки» військової допомоги Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що останній не дасть «ні копійки на українсько-російську війну», якщо його оберуть.

Про це Орбан розповів в інтервʼю M1, передає Index.

Також він додав, що думає, якщо США не надаватимуть військової підтримки, то сама Європа не зможе профінансувати всі потреби України, і «тоді ця війна закінчиться».

«Дональд Трамп ще не президент США, але його партія в американському законодавчому органі заважає демократам вкладати гроші у війну», — сказав Віктор Орбан, маючи на увазі Республіканську партію.

І зазначив, що Дональд Трамп має «досить детальні плани» щодо того, як покласти край повномасштабній російсько-українській війні, які збігаються з інтересами Угорщини. Чи збігаються вони з інтересами України, на яку напала росія, невідомо.

Водночас угорський премʼєр вважає, що Європі настав час переозброїтися й мати власні армії, військову техніку, і що це не можна ігнорувати.

«Він не хоче фінансувати безпеку Європи замість європейців. Якщо європейці бояться, то повинні заплатити або створити армію», — передав Орбан.

А ще він зазначив, що саме Угорщина й Дональд Трамп виступають за мир, тоді як демократи в США — нібито провоєнні.