Генштаб: росія втратила ще вісім танків і 33 артилерійські системи

Між українським і російським військами за добу на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Росія втратила ще вісім танків, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 24 бойові броньовані машини та інше.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські оборонці відбили атаки ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Оріхівському, Херсонському напрямках.

За минулу добу авіація України завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по одному зенітному ракетному комплексу росіян. Ракетні війська ударили по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів, двох станціях радіоелектронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони противника.

Російські окупанти з артилерії обстріляли понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.