Джо Байден погодив фінансування частини уряду США до осені

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування частини американського уряду до кінця фінансового року (до 30 вересня).
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.
Підписаний законопроєкт передбачає фінансування департаментів і агенцій федерального уряду США й охоплює половину бюджетних законопроєктів.
Тепер Конгресу США залишилося 22 березня схвалити другий пакет із шести законопроєктів про фінансування на весь рік. Цей пакет стосуватиметься міністерств оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоровʼя і соціальних служб.
- 9 березня 2024 року Сенат США схвалив пакет законопроєктів про витрати на суму $460 мільярдів, щоб уникнути закриття багатьох ключових держустанов США (шатдауну). Його ухвалили за кілька годин до кінцевого терміну.
- Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон раніше казав, що законопроєкт про додаткове фінансування для України розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.