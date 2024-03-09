Сенат США ухвалив один із законопроєктів про фінансування уряду. Його має підписати Байден

Американські сенатори ухвалили законопроєкт про фінансування низки урядових установ на $460 мільярдів до кінця фінансового 2024 року. Його направили на підпис президенту Джо Байдену.

Про це повідомляє The Hill.

За законопроєкт проголосували 75 сенаторів, а 22 були проти. Його ухвалили за кілька годин до кінцевого терміну — це дозволить уникнути шатдауну.

Фінансування затвердили для департаментів у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва й міського розвитку, юстиції, торгівлі та енергетики.

Водночас залишається ще один законопроєкт про витрати, його відкладають на крайній термін — до 22 березня. Він має забезпечити фінансування на цілий рік для Міністерств оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров’я та соціальних служб. Ухвалити його може бути ще важче.