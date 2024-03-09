В Україні оголосили лауреатів Шевченківської премії 2024. Хто її отримав

Шевченківську премію видають за досягнення в галузі культури. У номінації « Публіцистика та журналістика » перемогу здобули Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя — це репортажі, розслідування, фото, відео й фільм «20 днів у Маріуполі» .

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів цієї нагороди у 2024 році. Відповідний указ зʼявився на сайті Офісу президента.

У номінації «Література» перемогли поетеса Ярина Чорногуз з поетичною збіркою «[dasein: оборона присутності]» і поет Дмитро Лазуткін з поетичною збіркою «Закладка».

Лауреатами в категорії «Музичне мистецтво» стали артистка Сусана Джамаладінова (Джамала) за альбом Qirim і композиторка Кармелла Цепколенко за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.

А в номінації «Театральне мистецтво» перемогли Іван Уривський, Тетяна Овсійчук і Сусанна Карпенко за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.