Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 850 військових. Яка ситуація за напрямками

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 8 березня і поточну ситуацію на фронті. Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі атакували українські позиції поблизу Синьківки та Кислівки Харківської області.

На Лиманському напрямку відбили 5 атак росіян біля Тернів і Спірного Донецької області, а на Бахмутському напрямку — 9 атак біля Андріївки й Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 15 атак росіян біля Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського й Невельського.

На Новопавлівському напрямку росіяни штурмували 22 рази за підтримки авіації. Українці стримують ворога в районах Побєди, Красногорівки й Новомихайлівки.

На Оріхівському напрямку відбили 8 ворожих атак біля Роботиного і західніше Вербового, на Херсонському напрямку оборонці України тримають позиції.

Ракетні війська вразили район зосередження озброєння і військової техніки, один пункт управління, три станції радіоелектронної боротьби, зокрема дві Р-330Ж «Житель», одну важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепек» і склад боєприпасів росіян.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 8 березня окупанти орієнтовно втратили 850 військових (вбиті / поранені), 6 танків, 25 бронемашин, 53 артилерійські системи й одну РСЗВ, три системи ППО, 43 безпілотники, 85 одиниць автотехніки і 10 одиниць спецтехніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ