Туреччина готова прийняти мирний саміт із залученням росії

Президент Реджеп Ердоган заявив про готовність Туреччини прийняти мирний саміт щодо війни в Україні із запрошенням на нього росії.
Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
Водночас турецький лідер наголосив на підтримці територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Після цього Володимир Зеленський зазначив, що Україна не бачить представників Москви на саміті. За його словами, насамперед потрібно отримати результат — справедливий мир для України.
«Спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім залучатимуть представників росії, які захочуть справедливого миру», — додав Зеленський.
Саміт миру
Україна навесні планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із росією.
Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».
Що таке Українська формула миру
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:
- радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;
- продовольча безпека, зокрема захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;
- енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;
- звільнення всіх військовополонених і депортованих, зокрема військовополонених і дітей, депортованих до росії;
- відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;
- виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;
- правосуддя і справедливість, включно зі створенням спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів;
- запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування і відновлення водоочисних споруд;
- запобігання ескалації конфлікту і побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включно з гарантіями безпеки для України;
- підтвердження закінчення війни, включно з документом, підписаним всіма залученими сторонами.