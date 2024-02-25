Україна навесні планує провести перший інавгураційний Саміт миру, а на другий можуть запросити росіян

Україна навесні планує провести перший інавгураційний Саміт миру — він має відбутись у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що Україна має дипломатичну ініціативу і повинна її зберегти. На цьому майданчику буде обговорюватися Формула миру для закінчення війни.

При цьому президент застеріг проти того, щоб інші країни нав’язували Україні «будь-які формати перемовин» із росією.

«Ми не хочемо, щоб нам нав’язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру. Дуже важливо, що ініціатива може йти тільки від України. Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів, з’явилася від недемократичної країни або від дуже демократичних країн своя ініціатива, власна ініціатива, яка б не збігалася з інтересами країни, яка сьогодні у війні», — сказав президент.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак перед цим казав, що на Саміт планують запросити понад 160 країнам. На другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну».

Зеленський додав, що путіну «запропонують майданчик, на якому він зможе погодитися з тим, що він програв цю війну і що це була велика помилка».