Із сектора Гази евакуювали 59 громадян України разом з родинами

Із сектора Гази евакуювали 59 громадян України та їхні родини. Черговий етап евакуації відбувся 7—8 березня.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Через контрольно-пропускний пункт Рафах у секторі Гази до Єгипту вивели 15 дітей, 37 жінок і вісім чоловіків.

Це вдалося зробити за допомогою представників Головного управління розвідки Міноборони України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті.

Усіх евакуйованих розмістили в готелі на території Єгипту. Незабаром їх перевезуть до України.

8 листопада 2023 року Україна евакуювала першу групу із 43 українців із сектора Гази — їх відправили до Єгипту. Через три дні до Кишинева прибули ще 155 людей, яких евакуювали із сектора Гази. Серед них — 145 українців, 9 громадян Молдови й один палестинець. Пізніше звідти вивели ще 8 українських громадян.