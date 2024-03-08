Навесні Україна отримає від Євросоюзу €6 мільярдів прямої бюджетної підтримки

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі €4,5 мільярда в березні, а другий — €1,5 мільярда — надійде у квітні.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві.

«Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility… Перший транш надійде вже в березні, а невдовзі за ним наступний», — сказав Домбровскіс.