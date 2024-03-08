Члени Міжнародної коаліції залучаються до підтримки справедливого вирішення ситуації з незаконно депортованими і примусово переміщеними українськими дітьми. Також вони сприятимуть наданню всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім родинам, які постраждали внаслідок незаконної депортації та примусового переміщення.

Про це повідомляє Держдеп США.

США приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати їхнє безпечне повернення після депортації.

Депортація українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи відпочинок у таборах.

Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тисячі дітей, яких депортували росіяни.