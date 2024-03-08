Росіяни обстріляли Чугуїв ракетами С-300 — постраждали семеро людей

Внаслідок нічної ракетної атаки на Чугуїв Харківської області постраждало семеро людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«О 0:06 [8 березня] росіяни обстріляли Чугуїв із ЗРК С-300. Влучання в землю в межах житлової забудови. Унаслідок обстрілу вибиті вікна в девʼятиповерховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок. Постраждало семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка трьох років восьми місяців», — повідомив голова ОВА.

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Пресслужба Харківської обласної прокуратури уточнила, що в найменшої потерпілої поріз ноги, медики надали дівчинці допомогу на місці.

За попередніми даними прокуратури, удару завдали зенітними ракетами С-300 з території Бєлгородської області. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.