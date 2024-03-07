Молдова і Франція домовилися про оборонну й економічну співпрацю

Молдова та Франція підписали угоди про співпрацю в галузях оборони та економіки.
Про це передає молдавське медіа News Maker.
Президентка Молдови Майя Санду зустрілася із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі. За її словами, зустріч відбулася «на тлі нових спроб росії та її прихильників чинити додатковий тиск на Молдову».
Під час зустрічі сторони уклали угоди, а Майя Санду подякувала Франції за підтримку її країни.
«Завдяки підтримці Франції та інших партнерів, ми знаємо, що ми не самотні. Водночас ми досягнемо того, що Молдова буде вільною, мирною країною і вступить до Європейського Союзу», — додала Санду.
Деталі угод поки що невідомі, але у вересні сторони попередньо домовились про навчання молдовських військових і про консультації та обмін розвідданими.
«Молдовська держава повинна бути здатною захистити свій нейтралітет, захистити свою територію та населення, а також зробити внесок у регіональну та міжнародну безпеку у співпраці зі своїми основними партнерами, включаючи Францію», — додали в Єлисейському палаці.
Франція допомагатиме Молдові з реформами на шляху до вступу в ЄС, з належним функціонуванням економіки та демократичних інститутів, а також долати гібридні атаки. Окрім цього, Франція готова зробити внесок у врегулювання ситуації з невизнаним Придністровʼям, зокрема шляхом технічної допомоги у знищенні запасів боєприпасів, розташованих у Ковбасній. Там зберігається найбільший у Європі склад боєприпасів — їх там приблизно 22 тонни, у село їх завезли ще за радянських часів для утилізації.
На початку березня президент Франції Емманюель Макрон зібрав 26 очільників держав у Парижі. Вони домовилися про пʼять напрямків, які хочуть посилити. Серед них — безпека країн, яким безпосередньо загрожує війна росії в Україні, зокрема Молдови.
Окремо Макрон сказав лідерам партій Франції, що в підтримці України немає «червоних ліній», оскільки росія не ставить собі жодних обмежень. Він наголосив на важливості мобілізувати ресурси для боротьби з рф.
- У грудні 2023 року лідери ЄС погодили початок перемовин про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що референдум про вступ Молдови до Євросоюзу проходитиме без Придністровʼя, оскільки регіон не контролюється молдавською владою.