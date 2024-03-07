Молдова і Франція домовилися про оборонну й економічну співпрацю

Молдова та Франція підписали угоди про співпрацю в галузях оборони та економіки.

Про це передає молдавське медіа News Maker.

Президентка Молдови Майя Санду зустрілася із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі. За її словами, зустріч відбулася «на тлі нових спроб росії та її прихильників чинити додатковий тиск на Молдову».

Під час зустрічі сторони уклали угоди, а Майя Санду подякувала Франції за підтримку її країни.

«Завдяки підтримці Франції та інших партнерів, ми знаємо, що ми не самотні. Водночас ми досягнемо того, що Молдова буде вільною, мирною країною і вступить до Європейського Союзу», — додала Санду.

Деталі угод поки що невідомі, але у вересні сторони попередньо домовились про навчання молдовських військових і про консультації та обмін розвідданими.

«Молдовська держава повинна бути здатною захистити свій нейтралітет, захистити свою територію та населення, а також зробити внесок у регіональну та міжнародну безпеку у співпраці зі своїми основними партнерами, включаючи Францію», — додали в Єлисейському палаці.

Франція допомагатиме Молдові з реформами на шляху до вступу в ЄС, з належним функціонуванням економіки та демократичних інститутів, а також долати гібридні атаки. Окрім цього, Франція готова зробити внесок у врегулювання ситуації з невизнаним Придністровʼям, зокрема шляхом технічної допомоги у знищенні запасів боєприпасів, розташованих у Ковбасній. Там зберігається найбільший у Європі склад боєприпасів — їх там приблизно 22 тонни, у село їх завезли ще за радянських часів для утилізації.