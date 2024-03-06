У Бердянську ліквідували організаторку псевдовиборів на Запоріжжі

У тимчасово окупованому Бердянську 6 березня ліквідували колаборантку Світлану Самойленко, яка організовувала псевдовибори на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

За даними розвідки, у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами й отримала місце в російській окупаційній адміністрації. Її чоловік і син теж працюють на окупантів.

Так званий воєнний комендант Бердянська Бардін призначив Самойленко на посаду заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів.

Проти Світлани Самойлено правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 111-1 ККУ — за колабораціонізм.

У ГУР також є дані, що жінка залякувала і тероризувала бердянців, змушуючи їх брати участь у незаконному голосуванні.

Пресслужба ГУР Міноборони України

Самойленко підірвали в автівці. Російські пабліки писали, що вибухівку потужністю 1,5 кілограма у тротиловому еквіваленті заклали під авто. Від отриманих травм жінка померла в лікарні.