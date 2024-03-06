Війська рф обстріляли селище Борова на Харківщині. Є загиблий, поранені діти

Російські війська обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківської області.

Голова Харківської адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель 70-річного чоловіка і про чотирьох поранених, серед яких троє дітей. На території одного домоволодіння зайнялася пожежа, знищені автомобіль, гараж та господарчі споруди. З-під завалів врятували жінку.

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О 15:09 Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 7 — у 73-річного цивільного травми від уламків. 44-річна жінка має поранення середньої тяжкості, а у 24-річної жінки гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років легкі травми, а у 18-річного хлопця уламкове поранення.

Наслідки обстрілу Борової. Telegram / Олег Синєгубов

Поліція потім додала, що по селищу вдарила ракета «Іскандер-М». 44-річну жінку і п’ятьох її дітей дістали з-під завалів. Це ті поранені діти, про яких повідомляв голова ОВА. Травми отримав 73-річний мешканець сусіднього будинку.

Прокуратура розслідує порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Триває ліквідація наслідків обстрілу. На місці працюють пожежники та медики.