WP: Олена Зеленська відмовилася від запрошення на виступ Джо Байдена, бо її хотіли посадити поруч із вдовою Навального

Перша леді України Олена Зеленська відмовилась від запрошення на звернення Джо Байдена до нації, оскільки її хотіли посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, Юлією.

Про це пише The Washington Post.

За інформацією видання, Зеленська мала сидіти біля першої леді США Джилл Байден і Юлії Навальної. Так хотіли показати «образ жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту путіну» — це мало стати потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу.

WP з посиланням на українські джерела пише, що потенційна присутність Навальної викликала «дискомфорт» в української сторони, зокрема через позицію Навального щодо Криму — після анексії півострова в 2014 році він сказав, що «Крим не бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати».

Також WP припускає, що причиною відмови Зеленської могло стати небажання Києва псувати відносини з республіканцями, які сьогодні блокують продовження допомоги Україні. Її присутність могла б виглядати як «надто тісний звʼязок із Байденом», пише видання.

Представниця Зеленської Тетяна Гайдученко у коментарі LIGA.net заявила, що Зеленська відмовилась від поїздки через графік.

Вдова Навального Юлія також відмовилась від поїздки в США через «втому і стрес» у звʼязку зі смертю її чоловіка.