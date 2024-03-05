Із Тиси дістали тіло ще одного загиблого, який намагався перепливти річку

На кордоні України з річки Тиса дістали тіло ще одного чоловіка, який загинув при спробі перепливти Тису.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Тіло чоловіка помітив прикордонний наряд під час патрулювання річкової ділянки кордону. Прикордонники викликали співробітників ДСНС та поліцію.

Загиблим виявився мешканець Івано-Франківщини 2002 року народження. Він, імовірно, намагався нелегально перетнути кордон.

Від початку повномасштабної російсько-української війни це вже 21 випадок загибелі людини під час спроби переплисти Тису на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону.

Тиса — найбільша ліва притока Дунаю (басейн Чорного моря). Вона тече в межах України (Закарпатська область), Угорщини та Сербії, частково по кордону між Україною, Румунією та Угорщиною, а також по кордону між Словаччиною та Угорщиною.