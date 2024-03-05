Єврокомісія пропонує зміни до «транспортного безвізу»

Європейська комісія пропонує продовжити так званий транспортний безвіз (угоду про автомобільні перевезення) з Україною і Молдовою до кінця 2025 року. Наразі угода діє до червня 2024 року. Водночас Єврокомісія хоче внести до неї деякі зміни.

Про це йдеться у пресрелізі.

Єврокомісія пропонує залишити обсяг угоди незмінним, але запровадити такі нововведення:

зробити обовʼязковою наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор уповноважений здійснювати міжнародні перевезення і що ці перевезення відповідають угоді;

зробити обовʼязковою наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо повʼязана з транзитною або двосторонньою операцією;

посилити дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень зобовʼязань щодо операцій, боротьбу з шахрайством і підробкою документів водія та порушеннями безпеки дорожнього руху; за подібні порушення оператори можуть втратити ліцензії;

додати нове запобіжне застереження: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення угоди, її можуть призупинити в цій географічній зоні.

«Ці заходи сприятимуть реалізації угоди без шкоди для взаємної вигоди», — вважають у Єврокомісії.

Там додали, що транспортний безвіз приніс користь для ЄС та України, збільшивши їхній експорт на ринки одна одної.

Єврокомісія передала пропозиції в Раду ЄС. Коли остання надасть повноваження Єврокомісії на переговори з Україною і Молдовою, ЄК офіційно співпрацюватиме з нашими країнами-партнерами для отримання згоди.

Угоди про автомобільний транспорт підтримують Шляхи солідарності між Україною та ЄС, що створили як альтернативу судноплавним чорноморським маршрутам після повномасштабного вторгнення росії. Уперше їх підписали в червні 2022 року. Український експорт автомобільним транспортом до ЄС зріс і зараз становить майже 300 тисяч додаткових тонн товарів щомісяця. Так само зріс й обсяг українського імпорту з ЄС. Наприклад, під час повномасштабної війни Польща збільшила експорт продукції в Україну, а сальдо торгівлі побило рекорд.