Під час війни Польща збільшила експорт продукції в Україну, а сальдо торгівлі побило рекорд

Під час великої війни польський експорт в Україну значно пожвавився. А за минулий рік позитивне сальдо торгівлі з Україною становить 31,4 мільярда злотих — це рекорд.

Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на дані Центрального статистичного управління Польщі.

Поки польські фермери вимагають закрити кордон для товарів з України, статистика показує, що торік Київ був на сьомому місці у рейтингу експортерів.

У 2023 році вартість польського експорту в Україну сягнула рекордних 51,7 млрд злотих ($13 млрд), тоді як імпорт становить лише 20,3 млрд злотих ($5,1 млрд).

Позитивний торговельний баланс для Польщі досягає 31,4 млрд злотих. «Це також рекорд», — пише газета. Rzeczpospolita вказує, що польський експорт в Україну росте з року в рік.

У 2020 році він лише трохи перевищив 23 млрд злотих, через рік збільшився майже до 29 млрд злотих. У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, експорт уже досяг 45,6 млрд злотих, а у 2023 році — зріс до 51,7 млрд.