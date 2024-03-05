Politico: Російська розвідка використовує сербського агента для впливу на інституції ЄС

Російська розвідка використовує сербського агента для впливу на інституції ЄС і поширення прокремлівських тез щодо свого вторгнення в Україну.

Про це пише Politico із посиланням на дані західної розвідки, з якими ознайомилось видання.

У жовтні 2023 громадянин Сербії і голова військового союзу цієї країни Новіца Антич (Novica Antić) — активний «агент впливу», який, згідно з документами, свідомо співпрацював із спецслужбами росії — проводив зустрічі з європейськими чиновниками в Брюсселі, зокрема, з депутатами Європарламенту.

Згідно з пресрелізом і фотографією, опублікованою Politico, серед цих депутатів Європарламенту були представники від «зелених» Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель, депутат від італійських соціалістів і демократів Алессандра Моретті та Володимир Більчик, словацький член консервативної групи Європейської народної партії. Розвідка не містить свідчень, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель знали про звʼязки Антича з ФСБ під час зустрічі з ним.

Водночас Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель не відповіли на запит Politico про коментарі.

Антич, голова Сербської військової профспілки, також зустрівся з представниками профспілок EUROMIL і EPSU, які представляють персонал збройних сил і державних службовців у Європейському Союзі відповідно. На момент публікації Politico не отримало відповіді від EUROMIL або EPSU щодо зустрічі з Античем.

Відповідно до даних західної розвідки, Антич є активним «агентом впливу» Федеральної служби безпеки росії.

Зазначається, що Антич тісно співпрацює зі співробітником ФСБ Вʼячеславом Калініним, громадянином росії та головним редактором Veteran News, медіасайту, який спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил. У вкладці «Про нас» на сайті сказано, що Veteran News є «інформаційним партнером» ФСБ і Міноборони росії. Калінін також не відповів на запит Politico про коментар.