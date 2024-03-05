Ілон Маск втратив першість у рейтингу найбагатших людей світу. Його місце посів Джефф Безос

За даними видання, розрив у статках між 52-річним Маском і Безосом, який у певний момент сягав $142 млрд, скорочується, оскільки акції Amazon і Tesla рухаються в протилежних напрямках.

Вперше 60-річний Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей за версією Bloomberg у 2021 році, а тепер знову повернувся на позицію.

Уперше за більш ніж девʼять місяців Ілон Маск поступився титулом найбагатшої людини світу . Після падіння акцій Tesla Inc. бізнесмен втратив позиції на вершині Індексу мільярдерів Bloomberg , а його місце посів засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос.

Хоча обидві компанії входять до так званої «Великої сімки», яка стимулює американські фондові ринки, акції Amazon з кінця 2022 року зросли більш ніж удвічі та перебувають майже на рівні рекордного максимуму. Водночас акції Tesla впали приблизно на 50% від свого піка 2021 року.

Четвертого березня фіксували падіння акцій Tesla після того, як постачання з її заводу в Шанхаї впали до найнижчого рівня більш ніж за рік. Тим часом Amazon демонструє найкраще зростання онлайн-продажів з початку пандемії.

Крім того, статки Маска можуть зазнати ще більшого удару після того, як суддя штату Делавер скасував його зарплатний пакет у розмірі $55 млрд у компанії Tesla, де він є генеральним директором. Суд став на бік інвестора, який оскаржував найбільший в історії компенсаційний план Маска.

Натомість переважна частина статків Безоса походить від його 9% акцій Amazon. Він є найбільшим акціонером онлайн-ритейлера навіть після того, як минулого місяця продав 50 млн акцій на суму близько $8,5 млрд.

Bloomberg додає, що для Безоса бути на вершині рейтингу багатства — звична справа. Вперше він обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу у 2017 році.