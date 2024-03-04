Франція закріпила право на аборт у Конституції

Депутати і сенатори парламенту Франції більшістю голосів закріпили право на аборт у Конституції. Голос за віддали 780 законодавців, проти були 72.

Про це передає Reuters.

«Ми посилаємо сигнал усім жінкам: ваше тіло належить вам, і ніхто не може вирішувати за вас», — сказав прем’єр-міністр Габріель Аттал законодавцям перед голосуванням.

Голосування закріпило в статті 34 Конституції Франції, що «закон визначає умови, за яких жінка має гарантовану свободу вдатися до аборту».

Опитування громадської думки показали, що близько 80% французів підтримують той факт, що аборти є законними.

Активісти за права жінок на аборти, які зібралися в центрі Парижу, аплодували такому рішенню парламенту, а на Ейфелевій вежі відображалося повідомлення «Моє тіло — Мій вибір».

Такий крок парламенту отримав і критику, зокрема від лідерки ультраправих Марін Ле Пен, відомої своєю риторикою проти мігрантів і підтримкою політики Кремля. Вона заявила, що Макрон використовує це для отримання політичних балів через велику підтримку права на аборти в країні.