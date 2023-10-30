Президент Франції Макрон пообіцяв додати право на аборт до Конституції у 2024 році

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв закріпити право на аборт у Конституції. За його словами, це може статися вже наступного року. Про це він написав у мережі X (Twitter).

Президент Франції також додав, що проєкт нової поправки вже розробили, цього тижня його направлять до законодавців. Якщо цю поправку узгодять, Франція стане першою країною у світі, де право на аборт буде закріплено в Конституції.