На складах Командування Медсил ЗСУ на Житомирщині знайшли 30 тисяч турнікетів — вони зберігалися там майже рік

Аудит Міністерства оборони України виявив 30 тисяч турнікетів, які майже рік зберігалися на складах Командування Медичних сил. Частину вже видали військовим.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування Медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США», — зазначили у відомстві.

Ці турнікети отримали ще у квітні 2023 року, та лише через пів року військова частина видала 458 з них бійцям.

Після проведення аудиту відповідальні посадовці почали видавати турнікети, зараз майже третина знаходиться у військових. Також почали видавати й інше медичне приладдя, що у значній кількості довго зберігалося на складах — зокрема індивідуальні аптечки та рюкзаки для бойових медиків.

«Завдання внутрішнього аудиту Міноборони — не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень», — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.