На півночі НАТО сьогодні почалися масштабні військові навчання

Сьогодні розпочалися масштабні навчання НАТО Nordic Response 2024 («Північна відповідь»). Вони триватимуть до 15 березня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Навчання проводитимуть на півночі Норвегії, Швеції та Фінляндії. Участь візьмуть Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та США.

Також у навчаннях візьмуть участь понад 20 тисяч військових. А ще понад 50 зареєстрованих підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден і понад 100 винищувачів, транспортних літаків, морських літаків спостереження, а також гелікоптери союзників і літаки спеціальних сил.

Спільні навчання зосередять на обороні і захисті Скандинавського регіону на морі й на суші. Це перші військові навчання Фінляндії як нового члена НАТО — у них беруть участь близько 4 000 фінських військових.