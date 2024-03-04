Цьогорічна зима посіла третє місце в рейтингу найтепліших в історії Києва

Цьогорічна зима стала третьою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року. Середня температура повітря за зиму склала 0,3 °С — це вище кліматичної норми на 2,8 °С.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Через значно теплішу за звичайну погоду метеорологічна весна настала раніше календарних строків — 24 січня. У цей день температура почала стійко підніматися вище 0 °С.

Усі зимові місяці у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав лютий — 5,2 °С. Загалом за зиму у столиці зареєстрували 14 температурних рекордів.

Найбільш холодним днем зими стало 9 січня — тоді температура опустилась до -15,8 ºС, а найтеплішим — 29 лютого, коли температура повітря піднялась до +12,1 ºС.

Цієї календарної зими випало 161 мм опадів, тобто 131% кліматичної норми.