Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 1 150 військових. За добу на фронті відбулося 78 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 4 березня і розповів про поточну ситуацію на фронті.

На Куп’янському напрямку росіяни 11 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Синьківки й Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак російських військ в районах Білогорівки Луганської області й Тернів і Верхньокамʼянського Донецької області. На Бахмутському напрямку українці відбили 5 атак росіян біля Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 20 атак ворога біля Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського й Невельського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там росіяни понад 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти тричі атакували Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони утримують позиції.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 3 березня окупанти орієнтовно втратили 1 150 військових (вбиті та поранені), 8 танків, 21 бронемашину, 22 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 2 системи ППО, 2 безпілотники, одну крилату ракету, 42 одиниці автотехніки та одиницю спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ