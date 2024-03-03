Міністр оборони Німеччини назвав перехоплення розмови про ракети Taurus «інформаційною війною росії»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав перехоплення розмови офіцерів Військово-повітряних сил, де вони обговорювали можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus, «інформаційною війною росії».

Слова Пісторіуса передають німецькі видання Bild і Die Welt.

«Це гібридна атака з метою дезінформації — йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти путіна», — підкреслив Пісторіус. Він зазначив, що потрібно реагувати «спокійно, але рішуче».

Також Пісторіус додав, що Німеччина не планувала атаку на Крим, про що раніше заявляли російські пропагандисти.

Міністр зазначив, що поки не отримував жодної інформації про інші випадки витоку секретної інформації або перехоплювання розмов. Він очікує, що результати розслідування Служби військової контррозвідки про точні передумови інциденту прийдуть у найближчі дні. Тоді ухвалять кадрові рішення, якщо вони будуть потрібні, й перевірять норми кібербезпеки.

Пісторіус додав, що частина перехопленої інформації не була призначена для широкого загалу, і не виключив, що прокуратура Німеччини може розпочати кримінальну справу.

Що передувало

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала 30-хвилинний аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus. У Міноборони Німеччини перехоплення підтвердили, але проведуть розслідування, щоб дізнатися, чи не змінювали опубліковану версію розмови.

У розмові німецькі військові говорять про підготовку зустріч між офіцерами для брифінгу міністра оборони Бориса Пісторіуса, яка відбулася, імовірно, у лютому. Ідеться про те, Україна може використати німецькі Taurus, якщо Олаф Шольц перегляне свою відмову від поставок ракет. Також офіцери обговорювали, чи зможуть Taurus знищити Кримський міст.

Публікація розмови, яка містить конфіденційну військову інформацію, є небезпечною для Німеччини, оскільки показує прогалину в конфіденційності. Російські пропагандисти стверджують, що ця розмова нібито продемонструвала «планування бойових дій проти росії». Тут варто зауважити, що ця приватна розмова офіцерів — це не планування бойових дій, а побіжне обговорення можливих сценаріїв, якщо Україна отримає Taurus.