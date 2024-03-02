Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення росією розмови про Taurus між німецькими офіцерами

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян напередодні опублікувала 30-хвилинний аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus.

У Міноборони Німеччини підтвердили, що внутрішню розмову офіцерів перехопили. Проте там не можуть підтвердити, що версія, яка поширюється, не була змінена.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить про «дуже серйозну справу», відповідаючи на запитання журналістів Німецького агентства преси про можливу шкоду зовнішній політиці країни.

«Саме тому це зараз зʼясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко», — додав він.

У розмові німецькі військові говорять про підготовку зустріч між офіцерами для брифінгу міністра оборони Бориса Пісторіуса, яка відбулася, імовірно, у лютому. Ідеться про те, Україна може використати німецькі Taurus, якщо Олаф Шольц перегляне свою відмову від поставок ракет. Також офіцери обговорювали, чи зможуть Taurus знищити Кримський міст.

Ще вони говорили, що британці, які відправили в Україну ракети Storm Shadow, мають кількох людей в Україні для контролю за їхнім використанням. Так вони витлумачили слова канцлера Шольца: «Те, що роблять британці й французи щодо контролю цілей та супроводу контролю цілей, неможливо зробити в Німеччині».

Публікація розмови, яка містить конфіденційну військову інформацію, є небезпечною для Німеччини, оскільки показує прогалину в конфіденційності. Речниця МЗС РФ Марія Захарова вже поскаржилася, що розмова нібито продемонструвала «планування бойових дій проти росії», і вимагала пояснень від Німеччини. Тут варто зауважити, що ця приватна розмова офіцерів — це не планування бойових дій, а побіжне обговорення можливих сценаріїв, якщо Україна отримає Taurus.