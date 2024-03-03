У лікарні в Одесі померла жінка, яка постраждала від атаки дронів 23 лютого

У лікарні в Одесі померла 61-річна жінка, яка постраждала від атаки дронів 23 лютого. Увесь час лікування вона була в критичному стані.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Увесь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким — критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе», — зазначив Олег Кіпер.

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